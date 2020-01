Sanremo 2020, Tiziano Ferro devolverà in beneficienza il suo compenso per le serate al Festival (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il cantante di Latina ha scelto di devolvere i ricavati per le sue cinque serate sul palco dell'Ariston ad associazioni benefiche della sua città di origine. Nella lista degli enti beneficiari compaiono AVIS, LILT, il Centro Donna Lilith, l’Associazione Valentina Onlus e l’Associazione Chance For Dogs. Non hanno tardato ad arrivare i ringraziamenti: "Grazie di cuore Tiziano, da tutti noi". fanpage

