Sanremo 2020 | chi sono i cantanti in gara e quali le loro canzoni di successo SECONDA

Dopo aver passato in rassegna la prima metà dei 24 "Big" selezionati da Amadeus per Sanremo 2020, proseguiamo con la SECONDA metà. Si va dall'esordio di Levante al ritorno di Tosca, precedentemente scartata da Claudio Baglioni. quali saranno i brani più ascoltati su Spotify dei restanti 12 cantanti? 13. LE VIBRAZIONI Una delle due band in gara è quella di Francesco Sarcina, che a Sanremo ha partecipato anche da solista nel 2014 con una doppietta passata inosservata: "Nel tuo sorriso" e "In questa città". Per la loro SECONDA partecipazione, dopo "Così sbagliato" di Sanremo 2018, Le Vibrazioni proveranno a vincere il Festival con "Dov'è", scritta da Sarcina con l'aiuto di Rocco Casalino e Davide Simonetta, entrambi specializzati in canzoni immediate e radiofoniche. Per ora il loro maggior successo rimane "Dedicato a te" del 2003: 14 milioni di streaming Spotify e disco di

