Roma, la foto denuncia di Bordoni all'assessore ai trasporti Calabrese: «Si è addormentato in aula, d'altronde va tutto bene» (Di venerdì 31 gennaio 2020) «E che un pisolino non te lo fai? Durante i lavori dell'Assemblea capitolina l'assessore ai trasporti e alla Mobilità ha pensato bene di farsi una dormita, tanto le cose... leggo

orsomarrone : Roma. Sgominata banda di giovanissimi rom: forzavano a mano le saracinesche dei negozi (FOTO e VIDEO)… - Romasecondome : RT @chiara92kalepa: Ogni tanto faccio una pulizia nella mia galleria foto e i miei occhi si sono illuminati perché ero sicura di non avere… - romatristezza : RT @davidedesario: Roma, la foto dell'assessore ai trasporti Calabrese che dorme in aula. Bordoni: «Si è addormentato in aula, d'altronde v… -