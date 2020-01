Rocca: “Striscione contro di me? Solidarietà da tanti, ma non dalla Roma” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Corriere dello Sport intervista Francesco Rocca, ex calciatore della Roma, oggi allenatore e osservatore della Nazionale. E’ una lunga e dolorosa intervista. La sua fu una carriera spezzata, bruscamente, a soli 22 anni, nel 1976. contro di lui, nel weekend, i tifosi laziali hanno esposto uno striscione disgustoso. Lo definivano “zoppo”, accomunandolo a Zaniolo. E’ su questo che Rocca risponde. «La mia vita è stata forgiata dal dolore, cosa vuoi che mi tocchi uno striscione? E comunque basta parlarne. Ho perdonato e ho chiuso. Mai odiato nessuno e mai lo farò. Il tifo per me è gioia, passione. Chi fa altro non entra nel mio mondo. Non so chi siano e non voglio saperlo. Ribadisco il perdono immediato». Rocca racconta di aver ricevuto diverse telefonate di Solidarietà, tranne quella della Roma. E invece una telefonata del club se la sarebbe aspettata. «In fondo, ... ilnapolista

