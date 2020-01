Pomeriggio Cinque, psicosi coronavirus: Barbara d’Urso mangia i biscotti della fortuna in diretta (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il coronavirus sta preoccupando il mondo intero e i media non parlano d’altro: le notizie che escono minuto dopo minuto non fanno altro che generare allarmismo, spesso immotivato. Poiché il virus ha avuto origine in Cina, nella città di Wuhan, molti italiani hanno deciso di prendere direttamente le distanze dai cinesi e da tutti i luoghi, locali e ristoranti orientali: ecco quindi che nelle città più grandi si notano quartieri quasi del tutto deserti per via della psicosi generata soprattutto dai media. Per cercare di riportare la situazione alla normalità, in molti stanno cercando di diffondere un messaggio ben chiaro: è assolutamente sbagliato e insensato prendere presunte precauzioni estreme come evitare quartieri o addirittura persone orientali. Anche Barbara d’Urso, durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, ha voluto contribuire a diffondere il ... trendit

