Pensioni, autonomi penalizzati dal contributivo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Messaggero spiega oggi che i lavori autonomi sono penalizzati dal contributivo nel momento della pensione, visto che con il calcolo legato ai versamenti assegno è ridotto fino al 27%, ovvero con un taglio più pesante rispetto ai lavoratori dipendenti: La soglia dei 64 anni è anche quella su cui si ragiona per un eventuale nuovo canale di uscita anticipata, in sostituzione di Quota 100 che termina nel 2021; l’ipotesi che si sta facendo strada di condizionare questa opzione al calcolo contributivo dell’intero trattamento comporterà naturalmente una penalizzazione economica per gli interessati, i quali dovranno quindi soppesare la convenienza di lasciare il lavoro prima con la rinuncia ad un assegno più sostanzioso. La percentuale effettiva della decurtazione dipende dalla storia lavorativa dei singoli: generalmente parlando le carriere “piatte” sono meno colpire rispetto a quelle che ... nextquotidiano

