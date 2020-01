Parma, Faggiano su Gervinho: «Vediamo che succede» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano ha parlato della situazione legata a Gervinho Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la chiusura del calciomercato. Le sue parole. MERCATO – «Siamo contenti del nostro mercato, qualcosa ci manca. Sarà meno contento il nostro allenatore, giustamente, però il mercato è così. Non dimentichiamo che abbiamo preso Kurtic facendo un grosso sacrificio. L’abbiamo preso all’inizio e quando lo prendi i primi giorni al 31 se lo scordano». Gervinho – «Stiamo lavorando, non è ancora finito il mercato del Parma. Vediamo, non so cosa stia succedendo». MATRI – «Lo stimo come uomo e come calciatore, ho visto che si è svincolato. E’ stato onesto che con me non è venuto a parlare seppure voi abbiate detto il contrario». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

