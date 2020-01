Nocera Superiore, test nuova viabilità per favorire commercianti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNocera Superiore (Sa) – In attesa della nuova piazza Marco Polo, destinata a dare un volto nuovo urbano all’area, da giovedì 6 febbraio cambia la viabilità su via Russo e via Pecorari con una sperimentazione frutto dell’incontro svoltosi ieri sera tra l’Amministrazione a guida Cuofano, la Confcommercio territoriale, commercianti e cittadini. Una sintesi condivisa che parte in modalità sperimentale e che punta a dare benefici aggiuntivi per le attività commerciali, sicurezza stradale per automobilisti e cittadini, fluidità di circolazione. Al termine di lungo confronto il piano sperimentale di viabilità è stato calibrato con accessi su via Pecorari da via Spagnuolo e via don Bosco con direzione via Russo e l’inversione del senso di marcia di via Uscioli che da via Pecorari porterà su via Spagnuolo e su via Russo. «Ringrazio l’Amministrazione per la ... anteprima24

