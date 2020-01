No a referendum, motivazioni Consulta

"Alterato radicalmente il senso di una norma di delega". Così scrive la Corte Costituzionale nella sentenza con cui ha bocciato ilsulla legge elettorale, proposto dalla Lega, per abrogare le norme sulla distribuzione proporzionale dei seggi e trasformare il sistema in un maggioritario puro. "Ilha una finalità meramente abrogativa", spiega la. "Da questa abrogazione non può tuttavia risultare un testo radicalmente diverso, estraneo e di portata normativa più ampia rispetto a quello originario".(Di venerdì 31 gennaio 2020)