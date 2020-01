L' Onu accusa | in Italia l' industria alimentare sfrutta i braccianti

L’atto d’accusa dell’Onu : “In Italia l’industria alimentare sfrutta i braccianti. Orari lunghi - paghe basse e migranti lasciati in un limbo” : Orari “eccessivamente lunghi” e “salari troppo bassi per coprire i bisogni elementari”. Ma anche migranti senza documenti “lasciati in un limbo, senza poter accedere a lavori regolari”. Così, secondo l’Onu, il sistema alimentare dell’Italia sfrutta la manodopera che per metà è costituita appunto da migranti per lo più irregolari, la categoria più debole. L’atto d’accusa è contenuto in un comunicato ...