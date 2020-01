L’incredibile storia di un sannita: Giovanni ha 101 anni, ma non per il Regno Unito (VIDEO) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Nel giorno della Brexit, c’è una storia tragicomica in salsa sannita che fa sorridere. Giovanni Palmiero ha 101 anni, è nato a Decorata nel territorio di Colle sannita, ma la sua vita professionale si è svolta in Inghilterra dove ha lavorato dal 1966 come cuoco fino all’età di 94 anni. La sua storia ha dell’assurdo: è uno dei quasi 3,5 milioni di europei residenti nel Regno Unito che devono fare richiesta di “settled status”. Il certificato si ottiene attraverso una app e assicura la permanenza sul territorio una volta attuata la Brexit. Un bug però frena la sua certificazione: il software è stato programmato per elaborare solo le ultime due cifre della data di nascita. Quindi il 1919, anno di nascita di Giovanni, si è trasformato in “19” e per il sistema il 101enne risulta un neonato che necessita ... anteprima24

