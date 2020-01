Lebron James, nuovo tatuaggio in memoria di Kobe Bryant (Di venerdì 31 gennaio 2020) Lebron James stella dei Los Angeles Lakers non si è ancora ripreso dallo shock per la morte di Kobe Bryant, amico e fonte d'ispirazione. In occasione del ritorno agli allenamenti con la sua squadra, il campione ha ostentato sulla coscia sinistra un nuovo tatuaggio, dedicato a quanto pare proprio alla memoria, del leggendario cestista deceduto con la figlia Gianna Maria nel tragico incidente in elicottero di domenica scorsa. fanpage

