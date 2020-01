La deputata Flora Frate è stata espulsa dal Movimento 5 Stelle (Di venerdì 31 gennaio 2020) La deputata Flora Frate è stata espulsa dal Movimento 5 Stelle. Frate, che ha 36 anni, ed è stata eletta alla Camera dei deputati nel 2018, era tra i parlamentari del M5S in ritardo con la restituzione di una parte delle ilpost

G_A_V_76 : RT @Agenzia_Ansa: 'Da poco mi è stata comunicata l'espulsione dal #M5s. Proprio oggi. Ne prendo atto e mi spiace, per loro si intende', lo… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: 'Da poco mi è stata comunicata l'espulsione dal #M5s. Proprio oggi. Ne prendo atto e mi spiace, per loro si intende', lo… - GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Ansa: 'Da poco mi è stata comunicata l'espulsione dal #M5s. Proprio oggi. Ne prendo atto e mi spiace, per loro si intende', lo… -