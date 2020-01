La Confessione: Eva Robin's parla di Berlusconi stasera su Nove (Di venerdì 31 gennaio 2020) stasera alle 22:45 su Nove Eva Robin's parla di Berlusconi con Peter Gomez a La Confessione: ospite dell'ultima puntata anche Paolo Brosio. L'ultimo appuntamento di stagione con La Confessione arriva stasera su Nove: Peter Gomez conclude con due ospiti, il giornalista e scrittore Paolo Brosio e l'attrice ex icona della trasgressione Eva Robin's, che dirà la sua su Silvio Berlusconi. Appuntamento a partire dalle ore 22:45. Ed è proprio l'artista bolognese a rivelare al conduttore, durante la lunga intervista: "Mi dispiace che Berlusconi abbia avuto a che fare con delle dilettanti, come tutte quelle di cui si è circondato e che lo hanno sputtanato". Eva Robin's ammette di non conoscere direttamente 'Berlusca' ma di considerarlo 'troppo simpatico'. La conoscenza da parte della ... movieplayer

maverick_fa : EVA ROBIN'S A LA CONFESSIONE: MI DISPIACE PER BERLUSCONI, SI E' CIRCONDATO DI DILETTANTI CHE LO HANN - BlitzQuotidiano : La Confessione, Eva Robin’s: “Mi dispiace che Berlusconi abbia avuto a che fare con delle dilettanti”… - kikapress : Quanto alle ragazze che partecipavano, ecco l'Eva Robins's pensiero... -