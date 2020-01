Il nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake mostra Red XIII in azione (Di venerdì 31 gennaio 2020) Final Fantasy 7 Remake ha recentemente fatto parlare di sé per il posticipo della sua data di uscita ufficiale. Data che dal 3 marzo è passata al 10 aprile 2020, in esclusiva temporale di un anno su PlayStation 4 e sulla più performante PlayStation 4 Pro. Una notizia che ha inevitabilmente deluso fan vecchi e nuovi della saga ruolistica di casa Square Enix, che fisiologicamente non vedono l'ora di mettere le mani sul rifacimento moderno della settima Fantasia Finale giapponese, per altro uno dei capitoli più amati di sempre dalla community. Quasi a volersi far perdonare, oggi la compagnia del Chocobo ha diffuso un nuovo trailer del gioco, ricchissimo di momenti emozionanti che non potranno che far sussultare il cuore di quanti hanno giocato e apprezzato il titolo originale del 1997. https://www.youtube.com/watch?v=3alSpW18SnE&feature=emb title Il filmato, visibile poco più ... optimaitalia

