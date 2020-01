"Facciamo un congresso vero per cambiare il Pd", dice Martella (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Dopo le Amministrative si farà un congresso vero, che sia l'atto fondativo di un Pd che cambia!". In un'intervista al Corriere della Sera Andrea Martella, sottosegretario all'Editoria e all'attuazione del programma, dice che è giusto fare un congresso presto ma non subito, perché “prima dobbiamo aprire un cantiere per ascoltare e anche per farci contaminare da nuove forme di partecipazione” ma dovrà essere, appunto, “un congresso vero e proprio”. Ad avviso di Martella ora non si tratta più di fare incontri, “ma di aprire una fase costituente vera e propria” e che il coinvolgimento deve venire “dalle esperienze civiche, che siano le Sardine o i giovani impegnati per l'ambiente”. Secondo l'analisi del sottosegretario, sarebbe infatti “sbagliato pensar e che la vittoria” elettorale di domenica scorsa in Emilia “abbia messo alle spalle le difficoltà” e ora si tratta di “evitare ... agi

