ESCLUSIVA – Coronavirus, gruppo di cinesi verso Napoli: erano con i due infetti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Una notizia che, se confermata, avrebbe del clamoroso. Secondo quanto raccolto in ESCLUSIVA dalla redazione di Anteprima24, parte della comitiva di turisti cinesi sottoposta a controlli per il Coronavirus a Roma sarebbe stata rilasciata ed attualmente si troverebbe a Napoli. Potrebbe trovarsi a Roma anche se dal Ministero fanno sapere che alcuni sono stati bloccati a Cassino. Come riportato nelle scorse ore, i primi casi di Coronavirus in Italia sono stati riscontrati nella capitale. Un gruppo di turisti sbarcato a Milano da un aereo di linea la scorsa settimana, si è spostato in massa a Roma. Ed è proprio lì che una coppia di cinesi con l’influenza è stata ricoverata e messa in quarantena. Le altre persone però, ora potenzialmente infette, sono state rilasciate come se nulla fosse. Persone che attualmente, dopo aver visitato Milano e ... anteprima24

