Deschamps contro Cantona, duello in tribunale (Di venerdì 31 gennaio 2020) Didier Deschamps contro Eric Cantona. Il match va in campo, anzi in tribunale. Le Parisien riporta che a fine febbraio la denuncia per diffamazione del ct francese nei confronti dell’icona genio e sregolatezza finirà il 28 febbraio davanti a un giudice del Tribunal de Grande Instance de París. Deschamps ha citato Cantona per un commento a suo dire diffamatorio in occasione della mancata convocazione di Benzema e Ben Arfa per i gli europei del 2016. Secondo l’ex giocatore del Manchester United, infatti, Deschamps non avrebbe chiamato i due giocatori per motivi “razziali”: “Deschamps ha un nome molto francese – disse all’epoca – Anzi, potrebbe essere l’unico in Francia ad avere un nome autenticamente francese. Nessuno della sua famiglia si è mescolato con altri. Un po’ come i mormoni negli Stati Uniti. Quello che è evidente è che Benzema e ... ilnapolista

