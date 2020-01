Coronavirus: il bilancio aggiornato di morti e contagi, i casi sospetti sono oltre 15mila (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il bilancio dell’epidemia di Coronavirus in Cina è salito a 213 morti, mentre i casi di contagio confermati sono 9.692: lo ha riferito la Commissione nazionale della Sanità cinese, secondo la quale 1.527 pazienti sono in condizioni critiche, mentre i casi sospetti sono oltre 15mila. Ieri si sono registrati 1.982 nuovi casi confermati e 4.812 sospetti, i morti sono stati 43, la maggior parte nella provincia di Hubei, epicentro dell’epidemia, e uno in quella di Heilongjiang. Il Dipartimento di Stato USA ha emesso un comunicato in cui consiglia ai propri connazionali di non recarsi in Cina: ha alzato il sistema di allerta al livello 4, il più alto, previsto nei casi in cui si sconsiglia a tutti i cittadini di recarsi in un determinato Paese per una situazione di estremo pericolo.L'articolo Coronavirus: il bilancio aggiornato di morti e contagi, i casi sospetti sono oltre ... meteoweb.eu

RaiNews : È di 7.830 casi confermati e 170 morti l'ultimo bilancio dell'epidemia di polmonite da #coronavirus in #Cina - PiazzapulitaLA7 : ++ Coronavirus:record morti in 1 giorno,totale sale a 212 ++ Bilancio cresce bruscamente con 42 nuovi decessi nello… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus In Cina il bilancio sale a 26 morti e 897 contagi. Stop ai trasporti in 13 città, blindati 41 milioni… -