Coronavirus, i due turisti cinesi positivi ricoverati a Roma, un terzo caso sospetto in Veneto. Sbarcano i passeggeri a Civitavecchia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Coronavirus arriva anche in Italia: ieri sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha confermato due casi accertati, una coppia cinese che ora si trova ricoverata all’Istituto Spallanzani Roma. Intanto a Civitavecchia è iniziato lo sbarco dei passeggeri dalla nave Costa Smeralda che erano rimasti bloccati a bordo per il sospetto caso di Coronavirus, poi rientrato. C’è un secondo caso sospetto, in Veneto: uno studente minorenne del trevigiano, rientrato con la madre da un viaggio in Cina con sintomi influenzali e febbre. Non è stato ricoverato, ma dimesso con l’obbligo di restare chiuso in casa, evitando il più possibile anche i contatti con i familiari. I medici hanno eseguito un tampone sul paziente, già inviato per le analisi allo Spallanzani. Intanto sale il numero di contagi, arrivati quasi a 10mila: 9.692 persone malate e 213 morti, tutti, al momento, entro i ... ilfattoquotidiano

