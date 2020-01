Comune di Salerno, Agevolazioni e sosta per auto ibride, c’è la delibera (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Come anticipato ad Anteprima 24 dal presidente di Salerno Mobilità, Camillo Amodio è arrivata la delibera della Giunta Comunale di Salerno che sancisce con decorrenza immediata per l’intero anno 2020, l’adozione per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica e per i veicoli ibridi della sosta gratuita. In particolare, come per gli anni precedenti viene previsto un abbonamento alla cifra simbolica di € 10,00 annuo per le auto elettriche ed € 30,00 annuo per le auto ibride, che consente la sosta lungostrada e nelle aree non automatizzate. Nell’area di Piazza della Concordia la sosta è consentita solo negli stalli riservati alla ricarica e per il tempo strettamente necessario a tale operazione e, in ogni caso, per un massimo di 6 ore. La stessa delibera consente il transito nelle zone ZTL della città Salerno: se occasionale, con ... anteprima24

