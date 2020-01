Caserta, cadavere nel fiume Garigliano: si tratta di una romena con precedenti penali (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ignazio Riccio Le verifiche sulle impronte digitali hanno permesso di scoprire che quel corpo apparteneva alla straniera, condannata per furto e scasso Ci sono voluti alcuni mesi, ma alla fine è stato identificato il corpo della donna trovato in stato di decomposizione nel fiume Garigliano, ai confini tra le due province di Caserta e Latina lo scorso mese di ottobre. Si tratta di una romena di 52 anni, Verginica Vinatoru, nota alle forze dell’ordine per essere stata una ladra di professione. Le verifiche sulle impronte digitali hanno permesso di scoprire che quel corpo apparteneva alla straniera, che aveva precedenti penali per furto e scasso. A suo tempo, gli inquirenti avevano diffuso le immagini degli indumenti per cercare testimonianze, ma il rapporto della scientifica ha eliminato ogni dubbio. Le indagini delle forze dell’ordine si sono dirette poi nella ricerca ... ilgiornale

