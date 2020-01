Bullismo, Filippo Sensi: «Quando mi chiamavano Cicciobomba» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Filippo Sensi ha parlato di se stesso. Davanti all’aula della Camera, davanti alle camere dei giornalisti, l’onorevole Pd ha raccontato di Quando era un «Cicciobomba», un «trippone», una «palla di lardo». Di Quando una volta un ragazzino gli gridò «Sensi mi fai senso» e lui lo ricorda «come fosse adesso». Non l’ha fatto «per vittimismo», ma perché alla Camera si esaminava la proposta di legge sul Bullismo, e ci teneva a illustrare un ordine del giorno relativo al «bodyshaming». Da abilissimo esperto di comunicazione politica (è stato portavoce di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi), sa che il miglior modo per far passare un tema è attraverso una storia. E la migliore, solo per questa volta, era la sua. Nato 51 anni fa a Roma, è sempre stato «un grasso». Uno che ogni giorno riceveva, come altri, «delle piccole umiliazioni, magari sotto forma di battuta». Lei come ... vanityfair

Agenzia_Ansa : 'Deriso perché ero obeso', #FilippoSensi in Aula racconta la sua storia - VIDEO Va contrastato il #fatshaming, inte… - mozinthebox : RT @SkyTG24: 'Mi hanno chiamato un cicciabomba, un panzone, una palla di lardo'. Durante l'esame del progetto di legge sul #bullismo, l'esp… - planetpaul65 : RT @SkyTG24: 'Mi hanno chiamato un cicciabomba, un panzone, una palla di lardo'. Durante l'esame del progetto di legge sul #bullismo, l'esp… -