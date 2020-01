Alessandra Amoroso rompe il silenzio sulla fine della storia con Stefano Settepani (Di venerdì 31 gennaio 2020) La storia d’amore tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani è giunta al capolinea. Ieri, la cantante ha pubblicato una Instagram Story in cui si dice dispiaciuta per la fine della storia con il produttore esecutivo di Amici. La loro relazione era iniziata circa 5 anni fa, nel 2015, e si era parlato nei mesi scorsi anche dell’eventualità di future nozze. Ma questa non è l’unica novità che riguarda la vita della cantante: Alessandra Amoroso ha infatti postato 2 scatti in cui appare con un nuovo look. Le parole della cantante sulla fine della storia con Stefano Settepani Alessandra Amoroso ha parlato della fine della relazione con Stefano Settepani, suo partner ormai da circa 5 anni. La cantante, che proprio dal programma Amici – di cui il suo ex compagno è produttore esecutivo – era stata lanciata nel mondo della musica, ha scritto su Instagram: “Io e Ste non stiamo insieme da un ... thesocialpost

DonnaGlamour : Alessandra Amoroso rompe con il fidanzato storico! - RadioR101 : #R101News: #AlessandraAmoroso torna single e si sfoga sui social ?????? - mondo_crazy : Alessandra Amoroso cambia look e torna single: “Io e Ste non stiamo insieme da un mese…” -