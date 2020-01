Agguato tra la folla, 3 arresti per i clan del Napoletano (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Sono 3 le persone raggiunte dal mandato di arresto, questa mattina, ritenute responsabili della sparatoria avvenuta nel comune di Brusciano, nel Napoletano, lo scorso 14 aprile. Nel raid furono esplosi ben 15 colpi d’arma da fuoco in piena strada che ferirono un pregiudicato e solo per fortuna non colpirono i passanti che si trovavano in zona. Per i carabinieri a sparare furono due esponenti del clan Palermo mentre un ulteriore responsabile sembrerebbe appartenente al clan Rega. Intervenuto per difendere la vittima dell’Agguato. Il movente si ipotizza possa essere legato ai traffici dello spaccio nella provincia napoletana. L'articolo Agguato tra la folla, 3 arresti per i clan del Napoletano proviene da Anteprima24.it. anteprima24

