Whirlpool, indotto sciopero unitario di 16 ore contro chiusura a Napoli (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoRoma – Fiom, Fim e Uilm hanno dichiarato 16 ore di sciopero per tutto il gruppo Whirlpool: nelle prima 8 ore con articolazione territoriale con presidi davanti agli stabilimenti, nelle restanti 8 ore in occasione della mobilitazione nazionale che verrà definita nelle prossime settimane. Si legge in una nota congiunta diffusa il giorno dopo l’incontro al Mise: “Riteniamo gravissima e inaccettabile la iniziale conferma di Whirlpool di voler chiudere Napoli il 31 marzo prossimo e insufficiente la mediazione del Governo che è riuscita solo a spostare il termine al 31 ottobre”. L'articolo Whirlpool, indotto sciopero unitario di 16 ore contro chiusura a Napoli proviene da Anteprima24.it. anteprima24

uglspera : RT @UGLConf: #Whirlpool @uglspera @UglMetalm 'Metteremo in campo qualsiasi iniziativa affinché non chiuda anche perché trascinerebbe dietr… - UGLConf : #Whirlpool @uglspera @UglMetalm 'Metteremo in campo qualsiasi iniziativa affinché non chiuda anche perché trascine… -