Virus Cina,mancano farmaci e protezioni

C'è una grave carenza di forniture mediche e di indumenti protettivi usa e getta, non solo a Wuhan,città epicentro dell'epidemia da corona, ma anche nelle città vicine. Questo l'allarme lanciato dal governatore della provincia dell'Hubei, Wang Xiaodong. Alcuni medici sono costretti ad indossare impermeabili e sacchetti per l'immondizia come copriscarpe per protezione. Da lunedì, fa sapere Pechino, riprenderà la produzione di mascherine, ormai introvabili per l'enorme richiesta. Ne saranno prodotte 180 milioni al giorno.(Di giovedì 30 gennaio 2020)

Agenzia_Ansa : Sono tutti negativi i casi sospetti di contagio da #coronavirus segnalati in Italia. Lo riferisce il ministero dell… - repubblica : Virus, in Cina 132 morti. e 6mila contagi. British Airways sospende voli, anche Trump valuta lo stop [aggiornamento… - Agenzia_Ansa : Virus cinese: 132 morti, i contagi sembrano rallentare. Toyota sospende la produzione in Cina #coronavirus #ANSA -