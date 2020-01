Valladolid, Ben Arfa svela: «Sono venuto qui per Ronaldo» – VIDEO (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ben Arfa, rimasto svincolato dopo l’esperienza al Rennes, è un nuovo giocatore del Valladolid – VIDEO Ben Arfa è nuovo giocatore del Real Valladolid. Il franco-tunisino rimasto svincolato dopo l’esperienza al Rennes ha accettato la proposta del club spagnolo grazie a Ronaldo, come spiega in conferenza stampa. «Mi ha convinto Ronaldo a venire qui, ma devo dire che è stata una scelta facile: ho sentito che il club era molto interessato e dato che mi baso sull’istinto, ho sentito che fosse un buon posto qui. Il Real Valladolid è una squadra molto solida e unita, posso portare un po’ di creatività offensiva. In questo periodo Sono rimasto in forma, mi Sono allenato praticamente ogni giorno, da professionista. Ho lavorato molto e mi sento bene sia a livello fisico che di testa. La scelta del numero 3? Sulla maglia sembra carino» Leggi ... calcionews24

