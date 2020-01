Uomini e Donne, Maria De Filippi perde le staffe contro Armando: “Basta, esageri” (Di giovedì 30 gennaio 2020) La puntata odierna di Uomini e Donne è stata parecchio movimentata. Maria De Filippi si è resa protagonista di una sfuriata contro Armando Incarnato a causa del suo atteggiamento con le Donne, specie le sue ex. Tutto è incominciato nel momento in cui Veronica ha incominciato ad accusare il cavaliere di avere delle conoscenze al di fuori. A quel punto, Armando non ci ha più visto e l’ha pesantemente attaccata. Il protagonista è stato, come sempre, molto irruento, al punto che è stato necessario l’intervento della padrona di casa. Maria De Filippi redarguisce Armando Continuano le polemiche tra Armando e Veronica. Quest’ultima è venuta in puntata con l’obiettivo di mettere in cattiva luce il suo ex fidanzato. Alla fine, però, è stata lei a fare una pessima figura, sta di fato che è stata accusata di essere una poco di buono dal cavaliere. Armando ha adoperato un ... kontrokultura

