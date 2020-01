Perché “furbetti” del reddito di cittadinanza? Sono una banda di idioti (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ogni giorno in Italia viene scoperto qualcuno che intasca il reddito di cittadinanza grazie a truffe, frodi, menzogne, omissioni e lavoro in nero. Fare un elenco sarebbe uno stillicidio, ma meritano di essere ricordati gli spacciatori e i venditori abusivi, i contrabbandieri, quelli con la Ferrari, quello con la villa, i fruttivendoli in nero, titolari di bar in centro, quello che lavorava a Londra, ex terroristi e centinaia di migliaia di altri soggetti simili. Noi media li chiamiamo “furbetti”, come se riuscire a truffare lo Stato fosse una cosa da gomitata e occhiolino. E ci potrebbe anche stare, in un paese di individualisti anarchici, se non fosse che questi signori Sono l’opposto dei furbi. Sono stupidi come un badile. Se mi dicessero che il reddito di cittadinanza in realtà era una truffa della classe politica per snidare e punire gli evasori, la mia ... termometropolitico

