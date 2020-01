Non vi ricorda qualcuno? Guardate il primo smartwatch di OPPO, bello e poco originale (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nelle scorse ore OPPO, ha condiviso la prima immagine di uno smartwatch che si appresta a lanciare sul mercato. Ecco le sue probabili feature L'articolo Non vi ricorda qualcuno? Guardate il primo smartwatch di OPPO, bello e poco originale proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

lucasofri : 7 anni dopo Bersani, col M5S sbriciolato e Crimi che non si ricorda neanche chi è, farsi snobbare da Crimi di nuovo… - forza_italia : Il nuovo leader dei Cinque Stelle non ricorda nemmeno il significato del loro nome... - Linkiesta : L’imbarazzante ministro della #Giustizia dice che «gli innocenti non finiscono in carcere» e la giornalista… -