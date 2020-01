‘Non è accettabile morire così…’: Altro lutto a Le Iene, la grave perdita (Di giovedì 30 gennaio 2020) Addio ad un’altra giornalista Purtroppo la redazione de Le Iene è stata colpita da un Altro triste lutto. La notizia è stata resa nota sui social network, nella giornata del 29 Gennaio 2020 direttamente sulla pagina ufficiale del programma. Dopo la tragica scomparsa di Nadia Toffa nel mese di Agosto, collaboratori e giornalisti si sono stretti attorno ad dolore della famiglia di Loredana. La redazione de Le Iene ricorda Loredana Guida La redazione de Le Iene poche ore fa ha voluto condividere con i propri seguaci una triste notizia. Sia tratta della morte di Loredana Guida, collaboratrice del Giornale di Sicilia, di soli 44 anni. La giovane di Agrigento ha perso la vista, come fanno sapere i suoi colleghi per un motivo davvero banale, non accettabile nel 2020. Sì perché stando ai primi risultati degli esami, la donna è venuta a mancare, dopo nove ore in attesa nei corridoi ... kontrokultura

KontroKulturaa : 'Non è accettabile morire così...': Altro lutto a Le Iene, la grave perdita - - giuxjaink : @exomarx Poi ovviamente nei limiti dell'accettabile, ad esempio una 15enne con un 40enne non è normale eh - lasoralalla : Io lancio l’hashtag #hesuiswilmadeangelis perché come è stata trattata non è accettabile -