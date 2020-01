Modem libero, la sentenza del TAR sul ricorso di TIM (Di giovedì 30 gennaio 2020) Arriva la decisione del TAR del Lazio in merito al ricorso fatto partire da TIM nei riguardi di AGCOM per la cancellazione della delibera n. 348/18/CONS relativamente al Modem libero sui contratti in corso per i già clienti. Come riportato da 'mondomobileweb.it', la delibera sanciva, per i contratti in essere, di poter tranquillamente restituire l'apparato proprietario, annullando il processo di rateizzazione. Nel suo ricorso TIM rigettava l'art. 4 comma 1, lettera C, che obbligava alla rimozione di blocchi operatori eventuali inclusi nell'apparato venduto attraverso un aggiornamento del software che consentiva ai clienti l'utilizzazione dei prodotti anche per l'accesso ad Internet da altri gestori telefonici. Questo aspetto è stato subito tralasciato per stessa volontà di TIM, che ha ritenuto il caso di attuare il comma specifico. La seconda ragione che ha spinto TIM al ricorso ha ... optimaitalia

