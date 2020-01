Lega: Dragona, cabina dismessa Acea è epicentro degrado (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma – “A Dragona una vecchia cabina Acea, oggi dismessa viene utilizzata come luogo di bivacco dove il degrado, con frequenti episodi di spaccio e prostituzione, ha raggiunto livelli molto preoccupanti. Oltre all’ilLegalita’ e al rischio sicurezza i residenti lamentano anche la presenza di sporcizia e cumuli di rifiuti che comportano un elevato rischio sanitario. Questa cabina Acea dismessa e’ ormai luogo di ritrovo abituale di extracomunitari intenti a utilizzarla come rifugio in qualsiasi stagione, ma non mancano anche giri di prostituzione, spaccio di sostanze stupefacenti e un accumulo incontrollato di rifiuti di ogni tipo.” “A pochi metri da tutto cio’ e’ situato un parco per bambini, cio’ rende la situazione ancora piu’ pericolosa. La Lega Giovani nel Municipio X ha denunciato il problema presentando una mozione in ... romadailynews

