Judy, stella di nostalgia tra note, alcol e lacrime - (Di giovedì 30 gennaio 2020) Stefano Giani di Rupert Goold con Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell La stella indimenticabile di Judy Garland è legata essenzialmente a due fatti. La bambina prodigio del celebre film Il mago di Oz. La mamma di Liza Minnelli. Attrice e cantante superlativa è caduta però nell'oblio per la vita tormentata e sfortunata, chiusa a soli 47 anni, dopo una sfilza di matrimoni fallimentari e la storia d'amore mai iniziata per Mickey Rooney che la rifiutò. A celebrarne la memoria arriva ora Judy, biopic firmato da Rupert Goold, regista britannico poco noto a queste latitudini perché dedito soprattutto al teatro inglese. Il film si concentra sul declino dell'artista, pur con qualche marcato riferimento al suo talento precoce. Una carriera, insomma, sbocciata prematuramente e prematuramente tramontata, tra figli affidati a mariti inaffidabili ma più in grado di ... ilgiornale

