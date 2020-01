Ingiusta detenzione: nel 2018 509 casi, ma solo 16 magistrati pagano per i loro errori (Di giovedì 30 gennaio 2020) Gli interessati possono vedersi riconosciuto un indennizzo, in caso di sentenza di proscioglimento o assoluzione o in caso di carenza, in fase cautelare, dei presupposti di legge firenzepost

msgelmini : #Bonafede a @OttoemezzoTW: 'Gli innocenti non finiscono in carcere'. Cosa? Qualcuno dica al ministro della Giustizi… - sandrogozi : 'Gli innocenti non finiscono in carcere' Il ministro della giustizia nel XIX sec. Sete di giustizialismo e ignoranz… - FirenzePost : Ingiusta detenzione: nel 2018 509 casi, ma solo in 16 i magistrati pagano per i loro errori -