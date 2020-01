Il ritorno di Massimo D’Alema: “La Lega non è fascista, ma Matteo Salvini certamente sì”. (Di giovedì 30 gennaio 2020) Massimo D’Alema ritorna a parlare di politica per analizzare il voto in Emilia-Romagna e in Calabria. L’ex Presidente del Consiglio vuole chiarire il suo pensiero sulla Lega. Secondo D’Alema la Lega non è fascista ad essere fascista è Matteo Salvini. Ma D’Alema ha anche analizzato i problemi relativi alla sinistra che secondo lui deve prendere spunto dall’Emilia Romagna per fare un’unica coalizione con il M5S e con le sardine. Il pensiero di Massimo D’Alema sembra essere identico a quello di Romano Prodi espresso solo qualche giorno fa. Secondo D’Alema non può essere liquidato in un niente il M5S che anche se sia in Calabria che in Emilia ne è uscito molto ridimensionato è un partito che conserva sempre il suo fascino e sta pagando la mancanza di un vero leader. Secondo l’ex Premier deve nascere “un’alleanza tra il centrosinistra e il M5s perché il Pd da ... baritalianews

