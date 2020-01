Ida Platano torna a Uomini e Donne senza Riccardo: solo lacrime ma nessun commento e la crisi è dietro l’angolo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Arrivano le anticipazioni dal mondo di Uomini e Donne. Oggi è stata registrata una nuova puntata del trono over e tra i protagonisti c’è anche Ida Platano che a quanto pare, come leggiamo sul sito Vicolo delle News, era stata chiamata dalla redazione per partecipare alla sfilata. Ida era arrivata a Roma senza Riccardo e questo ha fatto pensare che forse tra i due le cose non vanno molto bene. In realtà i fans della coppia si erano preoccupati del destino di questa relazione ancora prima della registrazione. Ida infatti aveva registrato una storia, con un brano di Alessandra Amoroso che lasciava comprendere il suo stato d’animo. IDA E Riccardo ULTIME NOTIZIE: SI SONO LASCIATI DI NUOVO? Con i versi di una canzone di Alessandra Amoroso, Forza e Coraggio, Ida sembra far capire che tra lei e Riccardo le cose non vanno affatto bene. Parla di una persona che l’ha ... ultimenotizieflash

