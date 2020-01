GF Vip, Giancarlo Magalli Entra Nella Casa per un Confronto con Adriana Volpe! (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il tanto atteso Confronto tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe al Grande Fratello Vip avverrà presto. Dopo il brutto incidente che lo ha coinvolto, infatti, il conduttore si chiarirà con la sua eterna nemica sin dai tempi di Fatti Vostri, Adriana Volpe Entrando Nella Casa. Ecco tutti i dettagli. Da quando Adriana Volpe è stata annunciata come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip, il sogno di molti telespettatori era il possibile Confronto tra lei ed il suo eterno nemico Giancarlo Magalli. I due sono ai ferri corti ormai da tempo e nel corso degli anni non hanno mai mancato di lanciarsi frecciatine a vicenda. La conduttrice, inoltre, una volta dentro la Casa più spiata d’Italia non ha deluso le aspettative, iniziando immediatamente a togliersi sassolini dalle scarpe contro l’ex collega e più in generale contro la Rai. Adesso alla eterna saga potrebbe aggiungersi un ... gossipnews.tv

