Francia, scrittore Matzneff ​fuggito in Italia: "Mi pento" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Lo scrittore francese accusato di pedofilia si sarebbe rifugiato in Italia da circa un mese. E ora dice di essersi pentito Gabriel Matzneff si è pentito. Lo scrittore francese accusato di stupro e pedofilia, che da circa un mese vivrebbe in una località balneare in Italia, ha rivelato all'emittente Bfm-Tv di essersi pentito. Ma, spiega, "all'epoca nessuno pensava alla legge. Non esisteva la legge. Eri lì come viaggiatore e avevi ragazzi e ragazze giovani che flirtavano con te e ti saltavano addosso, sotto l'occhio benevolo della polizia". Allo scrittore sarebbero attribuite diverse "avventure" pedofile, soprattutto nelle Filippine, ma a scatenare la bufera che ha travolto Metzneff sono state le rivelazioni di Vanessa Springora, editore e scrittrice. Nel libro Il consenso, la scrittrice infatti ha raccontato la relazione avuta con Mentzneff, all'epoca ... ilgiornale

Ale_Riks : @pablo__liberal @AlvisiConci Scrittore , mio concittadino . Lo seguivo , smisi quando per la finale Francia-Croazia… - CTodde : RT @diTerralba: Ernest Tigori, scrittore e politico Ivoriano:'Gli africani hanno troppa tendenza a lamentarsi del razzismo. I bianchi non s… - MaryWinner6 : RT @diTerralba: Ernest Tigori, scrittore e politico Ivoriano:'Gli africani hanno troppa tendenza a lamentarsi del razzismo. I bianchi non s… -