Fiorentina scatenata Kouamè, Duncan, Criscito e Igor: ma il colpo grosso è Paquetà (Di giovedì 30 gennaio 2020) Pradè mel calciomercato di gennaio si è dato molto da fare per dare a Iachini una Fiorentina più competitiva. Chiusa la trattativa per Igor (Spal) e Kouamè (Genoa), dai rossoblù potrebbe arrivare anche Criscito. Intanto si lavora per Duncan (Sassuolo) e Amrabat (Verona). Ma il vero colpo è prendere Paquetà dal Milan. fanpage

