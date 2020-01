Finale Australian Open 2020: data, orario, programma e tv. Djokovic sfiderà Thiem o Zverev (Di giovedì 30 gennaio 2020) Si chiuderà domenica il torneo di singolare maschile per il primo Slam della stagione 2020 del tennis: l’ultimo atto degli Australian Open vedrà protagonisti il serbo Novak Djokovic, numero 2 del seeding, ed il vincente di Thiem-Zverev. Si giocherà domenica 2 febbraio, non prima delle ore 9.30 italiane, sulla Rod Laver Arena. Tutti gli Australian Open 2020 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Di seguito il programma della Finale maschile degli Australian Open 2020, in programma domenica 2 febbraio. programma Finale MASCHILE Australian Open 2020 DI TENNIS Rod Laver Arena Domenica 2 febbraio, non prima delle ore 9.30 italiane vinc. Dominic Thiem-Alexander Zverev – Novak Djokovic (Serbia) Diretta tv ... oasport

ilpost : Sofia Kenin e Garbine Muguruza giocheranno la finale femminile degli Australian Open - FEMsrl : Tennis, Australian Open: Djokovic in finale, battuto Federer in tre set - StraNotizie : Tennis, Australian Open: finale a sorpresa tra le donne, Muguruza sfiderà Kenin -