Equitazione, Longines Masters Hong Kong 2020: cancellata la manifestazione per il coronavirus (Di giovedì 30 gennaio 2020) Si allunga l’elenco delle manifestazioni sportive cancellate a causa del coronavirus: non è esente dal provvedimento la tappa di Hong Kong del Longines Masters, prestigioso circuito di Equitazione. La manifestazione era in calendario dal 14 al 16 febbraio, ma l’organizzazione ne ha ufficializzato la cancellazione con un comunicato. Come riporta l’ANSA, si legge nella nota diramata: “Con oltre 35.000 persone attese da Hong Kong, dall’Asia e da tutto il mondo, la sicurezza del pubblico, degli atleti e di tutte le altre persone coinvolte nell’evento, nonché quella dei cavalli è una priorità assoluta. Considerando l’incertezza che circonda l’epidemia di coronavirus è senza esitazione che abbiamo deciso di non tenere l’evento“. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi ... oasport

