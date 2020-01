Coronavirus coltivato in Australia: possibile un test per rilevarlo negli asintomatici (Di giovedì 30 gennaio 2020) Per la prima volta il nuovo Coronavirus (2019-nCoV) emerso a Wuhan è stato coltivato in un laboratorio al di fuori dalla Cina, a partire dal campione di un paziente. L'importantissimo risultato, ottenuto da scienziati del Doherty Institute di Melbourne, in Australia, può aiutare nello sviluppo di un vaccino, di test diagnostici e di un test anticorpale in grado di rilevare il patogeno negli asintomatici. fanpage

