Cattelan colpisce ancora con una crocifissione al femminile: sarà battuta all’asta per una cifra tra le 600 e le 800mila sterline (Di giovedì 30 gennaio 2020) Maurizio Cattelan, 60 anni, artista italiano contemporaneo sembra stia per fare di nuovo notizia: la sua opera del 2007 “Untitled” sarà battuta all’asta da Sotheby’s martedì 11 febbraio a Londra con una stima tra le 600mila e le 800mila sterline. Si tratta di un lavoro in resina, pittura, capelli umani, tessuti e legno che rappresenta una sorta di crocifissione al femminile. Già proveniente dalla Galleria Perrotin di Parigi, “Untitled” è stata esposta a New York al Solomon Guggenheim nel novembre 2011 al centro della sala principale, nel corso della mostra antologica dedicata all’artista padovano. Il lavoro, spiega Sotheby’s in un comunicato, provoca angoscia e sensazione di morte e il tutto è accresciuto dalla posizione del corpo, «la schiena della donna, infatti, è rivolta verso il pubblico e i piedi, visibilmente sporchi, ... open.online

vincef_ : Maurizio Cattelan colpisce ancora. -