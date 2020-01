Calciomercato, Pjaca s’è convinto: lascia la Juve e va all’Anderlecht (Di giovedì 30 gennaio 2020) Marko Pjaca lascia la Juventus e va in Belgio, il croato giocherà in prestito per 6 mesi con la maglia dell'Anderlecht (compresa un'opzione per la prossima stagione). Dopo il fallimento del trasferimento al Cagliari e le voci su un possibile passaggio all'Olympiakos, è arrivata la scelta definitiva del calciatore che nella giornata di venerdì effettuerà le visite mediche e poi firmerà il contratto. fanpage

