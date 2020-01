Busta paga: contributi obbligatori e figurativi, circolare Inps retribuzione (Di giovedì 30 gennaio 2020) Busta paga: contributi obbligatori e figurativi, circolare Inps retribuzione Busta paga – Con la circolare numero 9 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto la “Determinazione per l’anno 2020 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti” l’Inps ha comunicato, per l’anno 2020, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche. Busta paga, minimali di ... termometropolitico

Mov5Stelle : Cresce l'occupazione, la bilancia commerciale estera segna dati positivi, milioni di persone hanno più soldi in bus… - carlosibilia : C'è chi prova a riportare indietro l'Italia, restituendo vitalizi e cercando il consenso degli italiani per annulla… - vitocrimi : Non c'è miglior modo di iniziare questo incarico che annunciare il taglio del cuneo fiscale: più soldi in tasca ai… -