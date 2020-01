Alessio Bruno rompe il silenzio dopo l’arresto e fa chiarezza (Di giovedì 30 gennaio 2020) Non è un periodo facile per Alessio Bruno. L’ex partecipante di Temptation Island, infatti, è stato condannato agli arresti domiciliari con l’accusa di spaccio. Una questione delicata che, però, ha tenuto banco per mesi e sulla quale ha deciso di fare chiarezza. Alessio Bruno è diventato noto grazie a Temptation Island, dove aveva partecipato con l’ex fidanzata Valeria Bigella, dopo la fine della relazione, poi, è tornato al centro dell’attenzione per una spiacevole vicenda: è stato arrestato e condannato lo scorso luglio con l’accusa di spaccio di droga. Molte le voci che si sono elevate per criticarlo e pochi, invece, coloro che gli sono rimasti vicino. Tra questi, la fidanzata Eleonora D’Alessandro, che lo ha sempre sostenuto nonostante gli errori commessi. A parlare della sua condanna, però, adesso è proprio lui. Alessio, con un lungo post sul suo profilo Instagram, ha deciso di far ... dilei

zazoomblog : Alessio Bruno parla dopo l’arresto e la condanna per spaccio: “Non sono libero mi hanno confermato la pena” -… - blogtivvu : Alessio Bruno dopo mesi di silenzio è tornato a parlare dopo la particolare vicenda che lo ha visto protagonista lo… - alessio_morra : Margot Robbie sbalordisce per il suo cappotto di cammello, che a me però ricorda sempre il mitico Bruno #Pesaola, detto il 'Petisso'. -