Alessandro Di Battista nel mirino degli attivisti M5s sui social. "Ma tornerò" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Alessandro Di Battista, volto storico del Movimento 5 stelle, finisce nel mirino di alcuni attivisti sui social, che lo ‘bacchettano’ per essere da troppo tempo “in vacanza” mentre “il Movimento sta morendo”. Numerose, però, anche le attestazioni di stima.A scatenare la polemica è un post dell’ex deputato pentastellato, che su Instagram pubblica una foto della moschea di Qom in Iran. Pochi minuti dopo arriva la prima critica: “Mentre tu sei in ferie c’è un Movimento alla deriva... o stai dentro o stai fuori”, scrive ‘Demon201181’, che poi precisa: “Sempre con rispetto, naturalmente”. Di Battista replica: “Se scrivi che sono in ferie non sai nemmeno cosa sia il rispetto”. Il botta e risposta si fa più teso: “Certo, certo, goditi le vacanze che i gazebo sotto ... huffingtonpost

