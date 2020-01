WhatsApp e ‘Striscia la notizia’ sono valutabili come prove: lo ha deciso la Cassazione (Di mercoledì 29 gennaio 2020) WhatsApp e ‘Striscia la notizia’ sono valutabili come prove: lo ha deciso la Cassazione nelle due sentenze n. 1822/2020 e 1970/2020. I messaggi inviati su WhatsApp e i servizi del noto programma televisivo ‘Striscia la notizia‘ sono valutabili liberamente come prove dal giudice. Lo ha deciso la Corte di Cassazione nel corso delle due sentenze … L'articolo WhatsApp e ‘Striscia la notizia’ sono valutabili come prove: lo ha deciso la Cassazione proviene da www.inews24.it. inews24

